Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попадание членов его семьи под санкции ЕС. Он отметил, что внесение его дочери Елизаветы и сына Николая, а также его жены Татьяны Навки является примером «несамостоятельности европейцев». По его словам, у его дочери, работавшей над гуманитарными проектами во Франции, после введения санкций «на многое открываются глаза».

«Здесь абсолютно понятна несамостоятельность европейцев, но здесь есть один любопытный факт»,— сказал господин Песков ТАСС. По его словам, его дочь Елизавета, тоже попавшая под санкции, «несколько лет работала над проектом по раскопкам, а затем возвращению во Францию с тем, чтобы быть достойно погребенным, останков оккупанта — французского генерала Гюдена, который как оккупант пришел на российскую землю вместе с Наполеоном и был здесь убит нашими солдатами». Он отметил, что Елизавета «не один год» работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив, однако сейчас живет в Москве.

«Моя дочь действительно очень любит Францию, она там училась, она там долго жила, но уже много лет назад она переехала к нам, она окончила здесь магистратуру МГИМО, живет и работает здесь, в Москве. И с Францией ее связывает только симпатия и теплые чувства, больше ничего»,— подчеркнул он.