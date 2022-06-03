Россия воюет как в Средневековье, несмотря на то, что имеет современное, точно управляемое оружие, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая в Вене.

По его словам, это можно объяснить только тем, что цель войск РФ — избавиться от гражданского населения в оккупированных районах.

«15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет Российская Федерация”, — сказал Карпентер.