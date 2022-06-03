Бывший главарь боевиков «ДНР» и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) вновь разразился обвинениями в сторону России, заявив, что она провалила и второй этап «спецоперации».

По его словам, российским военным на Донбассе теперь не удастся окружить украинских военных, и никакого «донбасского котла» нет и не будет.

«Донецкого котла никакого нет и, видимо, уже не будет. Мой прогноз заключается в том, что второй этап «операции», нацеленный на окружение и разгром донецкой группировки [ВСУ] , провалился», – признал Гиркин.

При этом он добавил, что российские захватчики не могут продвинуться как с юга Украины, так и с севера. По его словам, россияне оккупанты не смогли дойти с севера до окраин Славянска за три недели.