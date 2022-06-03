ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ, патриарх Кирилл в нем отсутствует, следует из заявления.

Отмечается, что Евросоюз внес в список ограничительных мер основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.

В общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических, включая детей Пескова, Елизавету и Николая, а также Алину Кабаеву, Татьяну Навку.

В него также входит:

Отказ стран союза от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев;

Отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка;

Запрет на вещание в Европе телеканалов Россия, РТР-Планета, Россия 24, ТВЦ.

Под санкциями оказались УАЗ, «Военторг», КАМАЗ и другие организации, которых обвиняют в содействии российский армии.