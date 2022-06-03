Попавший под санкции российско-еврейский олигарх Год Нисанов лишился должности вице-президента Всемирного еврейского конгресса, сообщают «Новости Израиля».

В четверг Соединенные Штаты объявили о новом пакете карательных мер против режима президента России Владимира Путина за его войну против Украины.

В последнем списке лиц, попавших под санкции, был Год Нисанов, которого госсекретарь Энтони Блинкен назвал «одним из самых богатых людей в Европе и близким соратником нескольких российских чиновников».

Через несколько часов после объявления Всемирный еврейский конгресс объявил, что Нисанов был отстранен от руководства организацией из-за санкций.

Год Нисанов является одной из самых авторитетных фигур среди горских евреев, а также крупнейшим бизнесменом в области девелопмента. Его фирме «Киевская площадь» принадлежит около 4 миллионов метров коммерческих площадей, торговые комплексы и рынки. Нисанову принадлежит и бывшая гостиница «Украина».