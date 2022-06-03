У РФ нет стремления захватить Украину. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее», — цитирует Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».