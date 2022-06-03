Зерно, которое российские войска воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда Россия отправила уже 100 тысяч тонн пшеницы, пишет Reuters со ссылкой на ответ украинского посольства в Бейруте.

Грузы доставлялись российским судном «Матрос Позинич», которое пришвартовалось в главном морском порту Сирии Латакия в конце мая.

Данные Refinitiv показывают, что «Матрос Позинич» загрузил пшеницу в порт Севастополь в Крыму с датой отправления 19 мая и местом выгрузки в Сирии. Спутниковые снимки от Planet Labs PBC 29 мая показали то же самое судно, пришвартованное в Латакии.

«Пшеницу воруют с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию», — сообщили в посольстве. «Это преступная деятельность».

В украинском посольстве добавили, что они пытались обратиться к сирийским властям, но так и не получили ответа. За последние три месяца в Сирию поступило более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу более 400 долларов за тонну, такой объем должен стоить более 40 миллионов долларов.