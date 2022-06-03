Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, сообщает АПА.

Сегодня на заседании под председательством судьи Азера Пашаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям бывший глава ИВ ответил на вопросы гособвинителя.

Затем на процессе были зачитаны показания, которые дал обвиняемый в ходе следствия.

Бывший глава ИВ и его адвокат Эльмар Керимов выразили протест судье, против этих показаний.

Далее было обнародовано заключение экспертизы по статье 228 (незаконное хранение оружия), по которой обвиняется В.Гаджиев.

При этом выяснилось, что в ходе операции, проведенной следственным органом, в доме В.Гаджиева были обнаружены и изъяты 6 охотничьих ружей и 65 патронов.

В.Гаджиев сказал, что у него есть разрешение на хранение этого оружия, а патроны он приобрел в магазине.

В заключительной части процесса представители признанных потерпевшими по уголовному делу Центра трудоустройства DOST и Кюрдамирского регионального управления культуры предъявили гражданский иск.

Центр трудоустройства DOST потребовал возместить причиненный ущерб в размере 274 894 манатов, а управление – в размере 31 тыс. манатов.

Процесс продолжится 6 июня.