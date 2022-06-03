Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Западу необходимо договариваться с Россией для того, чтобы снизить градус напряженности в мире.

«Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он считает самым оптимальным вариантом «единство с Россией и создание огромного центра силы». «Ну, безмозглые (ЕС — прим.). В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу», — считает Лукашенко.

По его мнению, западные санкции обернулись для их инициаторов большими проблемами. «Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову», — сказал Лукашенко.

«Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции», — посоветовал он. Лукашенко отметил, что ЕС уже принял в отношении России шестой пакет санкций.

«До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает (типа премьер-министра Венгрии), остановились и думают: господи, что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем», — отметил Лукашенко. «Вот посмотрите, год — и потом пойдет обвал», — считает он.

Лукашенко также обратил внимание на то, что в связи с санкциями обострились продовольственные проблемы в самих США.

«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Можете довести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки», — заявил Лукашенко.