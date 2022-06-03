На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусматривается строительство двух водохранилищ и восстановление существующих, сообщил Report со ссылкой на заявление заместителя председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Закира Гулиева.

«В этих районах у нас фактически есть водохранилища. Из них реализован проект технико-экономического обоснования водохранилищ Суговушан в Тертерском районе, Хачынчай в Агдамском районе и Кендялянчай в Физулинском районе. Скорее всего, в короткие сроки будут проведены тендеры на их капитальный ремонт и реставрацию. Кроме того, предусмотрено строительство новых водохранилищ на реках Баргюшадчай и Хакари объемом 60 и 90 млн кубометров”, — сказал он.