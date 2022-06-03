Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать военные действия в Украине, «пока не будут достигнуты намеченные цели».

«Операция имеет одной из главных целей – это защита людей «ДНР» и «ЛНР». В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты [по защите] от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины. Освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни, эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», — заявил он.

Песков заявил, что «каждый ведения специальной военной операции на Украине добавляет российским войскам новый опыт, который они используют в дальнейшем».

В то же время он затруднился с ответом о сроках проведения возможных «референдумов» по присоединению к РФ в захваченных украинских регионах.