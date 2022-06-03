На улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо с 01:00 6 июня будет ограничено движение транспорта. В связи с этим в схему движения 20 маршрутных линий внесены временные изменения. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Представляем эти маршрутные линии:

— Автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 2, 4, 10, 46, M3 и H1, альтернативно будут передвигаться по улице Д.Алиевой, ул. К.Сафаралиева, ул.Низами, проспекту Нефтчиляр – улице Ю.Сафарова;

— Автобусы, курсирующие по маршрутам №5 и 88, будут передвигаться по схеме станция метро «28 мая» – ул.Пушкина, ул.Д.Алиевой, ул. 28 мая, ул.Р.Бейбутова с конечной остановкой на станции метро «28 мая».

— Автобусы, курсирующие по маршруту №6, будут двигаться по двум направлениям: 20-й участок – ул.М.Усейнова и Ахундовский сад – станция метро проспект Азадлыг;

— Автобусы, курсирующие по маршруту №6, 18, 31, 37 и 77, будут двигаться по ул.Ш.Шамиля, ул.Лермонтова, ул.Б.Сардарова, конечная остановка – ул.Б.Сардарова;

— Автобусы, курсирующие по маршруту №53 будут передвигаться с конечной остановкой на улице М.Усейнова;

— Автобусы, курсирующие по маршруту №125 и 127, будут передвигаться по Бакинской круговой дороге, ул.М.Мушфига, ул.Ш.Бадалбейли с конечной остановкой на станции метро «28 мая»;

— Автобусы, курсирующие по маршруту №61, будут передвигаться по улицам С.Вургуна – Ш.Бадалейли – Р.Бейбутова;

— Автобусы, курсирующие по маршруту №65, будут передвигаться по ул. М.Мухтарова – ул.А.Джавада. – пр.Азербайджан;

— Автобусы, курсирующие по маршруту №205, будут двигаться по ТОЦ Локбатан – Бакинской круговой дороге – ул.М.Мушфига и далее по своему маршруту.