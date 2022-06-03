45 торговцев наркотиками задержали сотрудники Управления полиции Ясамальского района в результате проведенных в мае оперативно-розыскных мероприятий. Из них 40 человек заключены под арест. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Из незаконного оборота, таким образом, изъято 30 килограммов 500 граммов наркотиков: героин, марихуана, опиум, психотропное вещество метамфетамин.

В ходе расследования выяснилось, что трое из задержанных организовали наркопритон в своих домах на территории указанного района. Работа по выявлению лиц, распространяющих наркотики, продолжается.

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