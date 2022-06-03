Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Армению для участия в заседания Совета глав МИД стран ОДКБ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге.

«10 июня в Ереване министр иностранных дел России примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Армения председательствует в ОДКБ в текущем году. Участникам заседания предстоит подвести итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия.