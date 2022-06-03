4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем-30-35° тепла. В Баку ночью 20-22° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-55 %, днем 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 21-26° тепла.