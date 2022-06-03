Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

Так, согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.

Кроме того, такие российские банки, как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

Также санкции Евросоюза предполагают запрет на вещание на территории Европы телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный.

Помимо этого, будет введен запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для Российской Федерации, будет ограничено предоставление облачных сервисов.