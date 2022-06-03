Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, покинувшего Россию, заметили в супермаркете в городе Лимассол на Кипре.

Правоохранительные органы в России организовали проверку Анатолия Чубайса и его окружения на причастность к коррупционным преступлениям. Также проверялась информация о его возможных тайных счетах в европейских банках. Сообщалось, что на них может храниться несколько миллиардов в зарубежной валюте, которые, возможно, получены незаконным путем.

После начала войны в Украине Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из страны. Руководителем «Роснано» он был в период с 2008 по 2020 год.