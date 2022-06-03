Турция и ЕС обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу через Южный газовый коридор (ЮГК). Об этом сообщает газета Milliyet.

«Встреча по политическому диалогу между Турцией и Европейским союзом спустя три года состоялась в Анкаре 31 мая. В числе других вопросов, когда на встрече обсуждалось, что Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для удовлетворения своих энергетических потребностей, турецкая делегация напомнила о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору», — отмечает издание.