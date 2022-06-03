С начала вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих, уничтожено 535 беспилотников оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Боевые потери России на 3 июня ориентировочно составили:
Личный состав — около 30950 (+100)
Танки — 1367 (+4)
Боевые бронированные машины — 3366 (+12)
Артиллерийские системы — 661 (+14)
РСЗО — 207 (+0)
Средства ПВО — 95 (+0)
Самолеты — 210 (+0)
Вертолеты — 175 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 (+14)
Крылатые ракеты — 121 (+1)
Корабли/катера — 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 2329 (+4)
Специальная техника — 51 (+0).
Наибольшие потери российских войск наблюдались на Бахмутовском направлении.
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