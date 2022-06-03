С начала вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих, уничтожено 535 беспилотников оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые потери России на 3 июня ориентировочно составили:

Личный состав — около 30950 (+100)

Танки — 1367 (+4)

Боевые бронированные машины — 3366 (+12)

Артиллерийские системы — 661 (+14)

РСЗО — 207 (+0)

Средства ПВО — 95 (+0)

Самолеты — 210 (+0)

Вертолеты — 175 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 (+14)

Крылатые ракеты — 121 (+1)

Корабли/катера — 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 2329 (+4)

Специальная техника — ​51 (+0).

Наибольшие потери российских войск наблюдались на Бахмутовском направлении.