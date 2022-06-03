Азербайджан — в центре мировой энергетической дипломатии. В столице нашей страны стартовала «Энергетическая неделя». В ее программе — Бакинский энергетический форум, ранее известный под названием Конференция «Нефть и газ Каспия», 10-я, юбилейная, Каспийская международная выставка «Энергетика и возобновляемая энергия» и, конечно же, 27-я Международная выставка «Нефть и газа Каспия».

Выступая на открытии, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл многие этапы нефтегазовой стратегии Азербайджана и рассказал о той работе, которую предстоит сделать на освобожденных от армянской оккупации землях. А в конце отметил: «Мы соскучились по этому прекрасному мероприятию. Как я уже сказал, это – ведущее международное энергетическое мероприятие региона». В самом деле, из-за пандемии коронавируса «Энергетическая неделя» не проводилась два года.

Но за эти два года изменилось многое. И о масштабах этих перемен позволяет судить и приветственное письмо президента США Джо Байдена, которое было зачитано на церемонии открытия. Как подчеркнул Байден, «Соединенные Штаты остаются верным партнером Азербайджана». Кроме того, президент США отметил важность диверсификации для энергетической безопасности и важную роль Азербайджана в этой сфере, а также особо подчеркнул, что «Азербайджан также важен с точки зрения реализации большого потенциала Транскаспийского сотрудничества для содействия стабилизации рынков в регионе и мире. Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Южный газовый коридор и важные поставки топлива в Украину».

А вот здесь нужен комментарий. За два года изменилось очень многое.

Прежде всего, за время этой вынужденной паузы Азербайджан выиграл 44-дневную войну. Наша страна сдала тяжелейший экзамен на государственную состоятельность. И кроме всего прочего, уже на новом уровне обезопасил свои экспортные трубопроводы от «неожиданностей». В Ереване, напомним, ударить по нефтегазовой инфраструктуре обещали регулярно. А теперь, как бы повежливее, пришлось «прикусить язычок». И не только в Ереване, кстати говоря.

Более того, именно в декабре 2020 года Южный газовый коридор, проект, которым, как подчеркнул президент Азербайджана, все мы можем гордиться, вышел на проектную мощность.

А теперь, с началом украинской войны, потребность в углеводородах из Азербайджана на европейском рынке возрастает в разы. Как отметил президент Азербайджана, «мы не должны терять время для того, чтобы довести наши инфраструктурные возможности, связанные с транспортировкой природного газа, до уровня потенциальных потребностей. Для этого необходимо очень быстро расширить не только ТАР, но и Южнокавказский трубопровод и TANAP, над чем мы и работаем». Вроде бы привычные пункты повестки дня — нефть, газ, инвестиции, энергетическая безопасность — получают новое содержание и новое «прочтение».

Наконец, уже и Байден отмечает в своем письме важность транскаспийских коммуникаций. Азербайджанская «логистическая революция», новый торговый порт и паромная переправа не просто позволяют наладить транзит между Китаем и Европой — это еще и ворота на Запад для Центральной Азии, и войти в эти «ворота» не прочь многие. В том числе и в ведущих «центрах силы». И все это выводит на новый уровень интерес к Азербайджану со стороны США. Где прекрасно понимают, насколько выросла и значимость, и государственная состоятельность Азербайджана

Нурани, обозреватель Minval.az