С вечера 2 июня до ночных часов 3 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций, находящихся в направлении населенных пунктов Юхары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района, обстреливали позиции азербайджанской армии с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия на госгранице в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как сообщает Минобороны, подразделения нашей армии отреагировали незамедлительно. Потерь в личном составе и технике у азербайджанской армии нет.

В настоящее время обстановка на всех направлениях находится под полным контролем наших подразделений.

«Армянская сторона пытается обострить ситуацию на государственной границе путем применения крупнокалиберного оружия, чтобы отвлечь внимание своей общественности от внутренних процессов.

Констатируем, что вся ответственность за последствия провокаций, совершенных противоположной стороной, ложится на военно-политическое руководство этой страны», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.