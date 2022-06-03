Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом «Газпрома».

Об этом заявил в четверг в парламенте вице-премьер-министр Асен Василев, добавив, что контракт с компанией истекает в конце года и что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки, сообщает Euractiv.

Отвечая на вопрос члена пророссийской националистической партии «Възраждане» о том, когда правительство возобновит переговоры с «Газпромом», Васильев сказал парламенту, что истекающий в конце года контракт Болгарии не был расторгнут Болгарией, и что поставки газа были приостановлены Россией в одностороннем порядка.

«Болгария больше никогда не будет вести переговоры с «Газпромом» по поставкам», – сказал Василев в парламенте.

Отметим, что с 1 июля Болгария будет получать газ из Азербайджана.