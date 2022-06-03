3 июня 2022 года исполняется 30 лет членству Азербайджанской Республики в ЮНЕСКО.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю 30-й годовщины членства Азербайджанской Республики в ЮНЕСКО.

«За прошедшие три десятилетия отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивались по восходящей линии, и наша страна стала надежным партнером по обеспечению мира и безопасности во всем мире на всех международных платформах, участником которых она является, в том числе в рамках ЮНЕСКО.

Азербайджан, оставаясь верным целям и принципам ЮНЕСКО и продолжая деятельность по всем приоритетным направлениям организации, сегодня является одним из самых активных членов ЮНЕСКО.

3 города Азербайджана — Баку, Гянджа и Габала – входят в сеть обучающих городов ЮНЕСКО, а Баку, Шеки и Лянкяран — в Сеть творческих городов организации. Азербайджан является мультикультурной страной, все памятники на его территории охраняются на государственном уровне, а к представителям всех религий и их культуре относятся с уважением», говорится в заявлении.