Проведение новой трансграничной операции турецкой армии на севере Сирии позволит Анкаре обеспечить контроль над 600-километровым участком совместной границы и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы. Об этом сообщает в пятницу газета Türkiye со ссылкой на военные и дипломатические источники.

По информации издания, местами операция будет проводиться на глубину в 45 км и позволит освободить в Сирии 470 населенных пунктов. Газета отмечает, что взятие под контроль районов Телль-Рифат и Манбидж позволит Турции создать 35-километровую полосу безопасности и выполнить стратегическую задачу, которую определил президент Тайип Эрдоган.