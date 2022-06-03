В мае Украину посещали представители Пентагона, которые изучали захваченную российскую военную технику. Об этом сообщает The New York Times.

«Они разбирали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры, обнаружили, что почти все они включали детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали», — говорится в статье.

Издание напоминает, что с момента вторжения экспорт полупроводников с Запада в Россию сократился на 90%.

При этом ранее в Штатах заявляли, что Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.