Президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг выразил поддержку усилиям, направленным на то, чтобы процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО происходил быстро при учете интересов «всех союзников» в сфере безопасности. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

Во встрече также принимала участие вице-президент США Камала Харрис. Байден, Харрис и Столтенберг «обсудили воздействие войны России на Украине на трансатлантическую безопасность, а также важность укрепления средств сдерживания и обороны НАТО», говорится в тексте. Президент, вице-президент и генсек также затронули «обеспечение НАТО необходимыми ресурсами для противостояния широкому спектру вызовов, начиная с киберсферы и заканчивая изменением климата».

«Они также приветствовали заявки на членство в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, и президент Байден выразил решительную поддержку усилиям генсека Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы аспекты безопасности, беспокоящие всех союзников», — отмечается в заявлении.