«В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль, военные тоже, получается… В Украине над нами смеются и издеваются!»

Об этом заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), комментируя сегодняшнее положение дел в России.

«В Кремле быстренько решили, как было с «Минскими соглашениями», на коленке накидать «Стамбульские». Типа, щас мы подпишем и как будто бы ничего и не было», — отметил Стрелков.

«Отдайте нам Донбасс, забирайте всё остальное и сделаем вид, что это было недоразумение. Но противник-то собирался воевать восемь лет. Они для этого строили армию. И построили! Боеспособную армию! Результат? Над нами просто смеются в Украине! Смеются и издеваются!» — негодует он.

