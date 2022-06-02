Один из главных лоббистов Армении в России, депутат Госдумы, зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что России в ходе операции на Украине нужно взять под свой контроль в том числе Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области.

Как сообщает ТАСС, Затулин отметил, что поддерживает решение позволить жителям Запорожской и Херсонской областей Украины получать российское гражданство по упрощенной схеме. Однако, по его мнению, это решение стоит распространить и на другие соседние территории, прежде всего — Харьковскую область.

«А в перспективе — [предоставить это право] Николаевской, Одесской и другим областям, которые, я уверен, должны перейти под наш контроль, если мы хотим добиться победы в этой борьбе», — сказал депутат.