Советник главы ОП Алексей Арестович посоветовал «охладить пыл» насчёт контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

По его словам, россияне готовились к наступлению в этом районе, но ВСУ их опередили и «влупили» на трех направлениях, переправившись через Ингулец.

«Украинские войска форсировали реку, создали плацдарм, дальше все ждали от них успеха, но так не бывает. Российское командование перебросило туда свои части и пошло таранить эти плацдармы», — сказал Арестович, добавив, что ВСУ хотя и понесли потери, но разгромили батальонно-тактическую группу РФ «в ноль».

Сейчас ВСУ отошли на свои позиции, контрнаступление под Херсоном завершено.

