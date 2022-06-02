ВСУ, скорее всего, не смогут отбить Северодонецк даже несмотря на тот успех, которого они сейчас добились, нанеся оккупантам встречный удар, считает советник главы ОП Алексей Арестович.

«Оккупанты уже успели заявить, что Северодонецк взят, пал и тд. Сегодня с утра ВСУ нанесли встречный удар. Сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причём наступление ведётся так, что российские войска несут большие потери. Простыми словами дали им втянуться в Северодонецк, в ловушку такую. Сделали ловушечку и влупили. Но это не значит, что мы отобьём Северодонецк. Скорее всего не отобьём… Но это был серьёзный тактический ход, о котором мы ещё скажем позже», — отметил Арестович.

