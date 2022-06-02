В Гусаре совершено самоубийство. Инцидент произошел в поселке Самур, сообщает АПА.
Житель поселка Ахматхабов Руслан Умахан оглу 1978 года рождения покончил с собой в доме, где он проживал.
По факту проводится расследование.
В Гусаре совершено самоубийство. Инцидент произошел в поселке Самур, сообщает АПА.
Житель поселка Ахматхабов Руслан Умахан оглу 1978 года рождения покончил с собой в доме, где он проживал.
По факту проводится расследование.
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