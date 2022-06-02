Вооруженные силы Украины заманили в ловушку российские войска в Северодонецке. И теперь наносят им встречные контрудары.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в соцсети «Фейсбук».

«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали о взятии СД (Северодонецка), когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо — не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии», — отметил он.

По его словам, в городе идут тяжелые бои, а российское командование бросает все силы на удержание Северодонецка.

«Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это — мастерство. Покруче противника», — добавил Арестович.