Россияне, вероятно, увеличат количество обстрелов объектов критической инфраструктуры и попытаются захватить всё Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья, заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Для РФ приоритетом будет наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине», — сказал он.

По словам Громова, в ближайшее время оккупанты сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединённых сил на Донбассе.