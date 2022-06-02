Андрей Ярмоленко поблагодарил украинцев за поддержку в матче с шотландцами и пообещал добыть путевку на чемпионат мира по футболу в Катаре. На своей странице в соцсети капитан национальной команды отдельно отметил защитников страны, который в это трудное время оберегают страну от атак России.

«Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас. Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне.

5 июня. Решающий момент. Хотим сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине», – написал Ярмоленко.