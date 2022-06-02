Россияне вывезли из лабораторий Чернобыльской АЭС имущество общей стоимостью более $135 млн. Об этом пишет The Washington Post.

Речь идёт о 698 компьютерах, 344 автомобилях, 1500 дозиметрах радиации и специальном программном обеспечении.