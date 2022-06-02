2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук İNCSOS-Карабах председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Данную информацию приводит отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова поблагодарила Шентопа за инициативу проведения этого мероприятия в Азербайджане и оказанную поддержку.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что проведение таких научных мероприятий крайне необходимо с точки зрения развития сотрудничества между нашими университетами, научными кругами.

Сахиба Гафарова сказала, что тема 7-го Международного конгресса социальных наук посвящена Карабаху.

Она отметила, что 15 июня мы будем отмечать еще одно знаменательное событие в азербайджано–турецких отношениях — первую годовщину подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.