2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук İNCSOS-Карабах председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Данную информацию приводит отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова поблагодарила Шентопа за инициативу проведения этого мероприятия в Азербайджане и оказанную поддержку.
Председатель Милли Меджлиса заявила, что проведение таких научных мероприятий крайне необходимо с точки зрения развития сотрудничества между нашими университетами, научными кругами.
Сахиба Гафарова сказала, что тема 7-го Международного конгресса социальных наук посвящена Карабаху.
Она отметила, что 15 июня мы будем отмечать еще одно знаменательное событие в азербайджано–турецких отношениях — первую годовщину подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.
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