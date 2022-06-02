Россия, Турция, Украина и ООН составили дорожную карту по безопасному вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Анкара уже какое-то время проводит дипломатические контакты для формирования соответствующего механизма по безопасной доставке зерна на мировые рынки. По итогам этих переговоров был составлен план, который должен обеспечить функциональность «Зернового коридора» под эгидой всемирной организации.

Для решения этого вопроса в Стамбуле создаётся центр по вывозу зерна, который будет регулировать взаимодействия между Москвой и Киевом при посредничестве Турции в координации с ООН. В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.