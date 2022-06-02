Российские Вооруженные силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях. Об этом в статье для «Российской газеты» накануне 30-летия со дня образования Совбеза заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, это подтверждено действиями группировки Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также т.н. «специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».