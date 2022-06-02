«Турция – одна из ведущих стран, которая наиболее эффективно использует свои возможности».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что международная система управления больше не может противостоять кризисам, она нуждается в изменениях, чтобы работать более эффективно.

По его словам, турецкая дипломатия-это дипломатия, направленная на мир.

«Кому-нибудь кроме нас удалось организовать встречу России и Украины? Это и показатель принципиальной политики, и искренние шаги для мира… Мы работаем ради установления мира от Латинской Америки до Африки, от Центральной Азии до Балкан», — сказал Чавушоглу.