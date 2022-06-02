Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,715 за один галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92) к утру четверга поднялась в США до $4,715 (в среду этот показатель составлял $4,671). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,213.