Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будет транслироваться в прямом эфире на всей территории страны.
Соревнования в Баку будут транслироваться на телеканале İdman TV.
Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будет транслироваться в прямом эфире на всей территории страны.
Соревнования в Баку будут транслироваться на телеканале İdman TV.
Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.
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