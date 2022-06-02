Президент Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли в виду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I.

«Не только ему [Петру I] принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», — заключил Песков.