Польша займется восстановлением разрушенной россиянами в ходе войны Харьковской области.

Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик в интервью Polsat News.

«Вчера в документах, подписанных между премьер-министром Польши и премьер-министром Украины, было заявление о том, что Польша будет принимать особое участие в восстановлении Харьковской области», — сказал он.

Дворчик также добавил, что разные европейские страны берут на себя обязательства по реконструкции отдельных украинских регионов, пострадавших из-за боевых действий.