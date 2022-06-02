Польша займется восстановлением разрушенной россиянами в ходе войны Харьковской области.
Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик в интервью Polsat News.
«Вчера в документах, подписанных между премьер-министром Польши и премьер-министром Украины, было заявление о том, что Польша будет принимать особое участие в восстановлении Харьковской области», — сказал он.
Дворчик также добавил, что разные европейские страны берут на себя обязательства по реконструкции отдельных украинских регионов, пострадавших из-за боевых действий.
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