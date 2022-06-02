Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что референдум на оккупированных украинских территориях вряд ли возможен в нынешних обстоятельствах — сначала нужно обеспечить безопасность этих территорий.

«Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое — это должно быть решение этих людей. И второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия», — сказал Песков.

Вчера глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что референдум на захваченных Россией территориях может пройти уже в июле.

Высказался Песков и о поставках тяжелого вооружения в Украину.

По его словам, «западные поставки Киеву более современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ». А возможные попытки Украины применить это оружие для ударов по территории РФ, по мнению Пескова, «существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону».