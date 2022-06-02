Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вакцинировали от коронавируса 100% населения страны, сообщило в четверг Эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на минздрав страны.

«Достигнута желаемая цель национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране», — говорится в сообщении минздрава.

Там отметили, что министерство здравоохранения и общественного развития ОАЭ работало над предоставлением вакцины от COVID-19 всем членам общества, стремясь достичь приобретенного иммунитета, полученного в результате вакцинации, что, в свою очередь, способствует снижению количества случаев и борьбе с коронавирусом.