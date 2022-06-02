Легендарный бразильский футболист написал в Instagram обращение к президенту РФ. Пеле назвал войну в Украине безнравственной и неоправданной, призвал остановить насилие и вместе строить лучший мир.

«Войны существуют только для того, чтобы разделять нации, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски ракет, разрушающих мечты детей, разрушающих семьи и убивающих невинных.

Я прожил восемь десятилетий, в течение которых я видел войны, видел и слышал ненавистнические высказывания, пропагандирующие зверства во имя безопасности своей страны бесхребетными лидерами. Мы должны остановить это и развиваться.

Давным-давно я пообещал себе, что

всегда буду поднимать свой голос во имя мира.

Сила, способная остановить этот конфликт, находится в ваших руках. Тех же самых, которые я жал в Москве, на нашей последней встрече в 2017 году», — сказано в обращении.