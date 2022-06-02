Украина и Словакия подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. ВСУ получит 8 таких гаубиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя.

«Рады подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан — восемь штук будут доставлены в Украину» — написал он.

САУ Zuzana 2 — это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.