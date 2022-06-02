Вспышки болезней, подобных оспе обезьян и лихорадке Ласса, стали происходить чаще обычного в связи с изменением климата. Об этом, как сообщает в четверг агентство Reuters, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Поскольку изменение климата способствует быстрому изменению погодных условий, что ведет например, к засухе, животные и люди в поисках пищи меняют свое поведение. В результате характерные для животных болезни передаются людям», — пояснил он, добавив, что «вероятность возникновения инфекций и риски их распространения в наших сообществах возрастают».