Правительство Тайваня запретило экспорт в РФ и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Об этом сообщает Министерство торговли страны.

Кроме того, введен запрет на ввоз литографического оборудования, используемого для изготовления таких микросхем.

«Министерство экономики Тайваня (MOEA) подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Беларусь. Беларусьвключена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары…» — уточняется в заявлении ведомства.

Новые ограничения коснулись микропроцессорной техники, которая соответствует ряду условий. Среди данных условий: достижение уровня быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит и выше.

Помимо того, санкции затронут отгружаемые в Россию и Беларусь микросхемы, у которых не должно быть более 144 контактов.