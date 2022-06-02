Российские войска взяли под свой контроль большую часть Северодонецка. Основная дорога, ведущая в Северодонецкий карман, вероятно, остается под контролем Украины, но Россия продолжает наращивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии. При этом российские войска понесли потери.

Об этом говорится в отчете разведки Британии за 2 июня.

Форсирование Северского Донца, естественной преграды на направлениях наступления РФ, жизненно важно для российских сил, поскольку они захватывают Луганскую область и готовятся переключить внимание на Донецкую, сообщает разведка.

Потенциальные места пересечения — между Северодонецком и Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

Вероятно, РФ понадобится короткая тактическая пауза, чтобы перезагрузиться перед форсированием рек и последующими атаками вглубь Донецкой области, где ВСУ подготовили оборонительные позиции, пишет разведка.